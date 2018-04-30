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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:41

Şavkat Mirziyoyev: "Ata yurdunuz kapıları siz için her zaman açıktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev yaptıkları görüşmeler sonrası imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Mirziyoyev, “Ata yurdunuz kapıları siz için her zaman açıktır” dedi.

Şavkat Mirziyoyev: 'Ata yurdunuz kapıları siz için her zaman açıktır'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev yaptıkları görüşmeler sonrası imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Mirziyoyev, “Ata yurdunuz kapıları siz için her zaman açıktır” dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla yapılan dar ve geniş kapsamlı görüşmeler sonrası imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. Toplantıyı açan Şavkat Mirziyoyev iki ülke arasında bugüne kadar bu kadar çok sayıda anlaşma yapılmadığını vurgulayarak, “Hedeflerimiz çok büyük. İşbirliğimizi daha yukarı noktaya taşıyacağız. İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne katılma kararı aldığını belirten Mirziyoyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim bayrağımızın Konsey binasında olmadığını söylemişti. Artık Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır” dedi.

“Türkiye’yi biz dünya sahnesinde çok güvendiğimiz stratejik ortak olarak görüyoruz” diyen Mirziyoyev, yapılan görüşmeler sonucu iki ülke cumhurbaşkanları başkanlıklarında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğunu açıkladı.

Türkiye’de 24 Eylül’de düzenlenecek seçimlere ilişkin de konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı, “Eminiz, Türkiye halkı kendine layık olan büyük liderini seçecektir” dedi.

Mirziyoyev konuşmasını, “Ata yurdunuz kapıları siz için her zaman açıktır” diye tamamladı.
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