Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki koplantıda, güvenlik birimlerinin kara, deniz, hava platformlarındaki çeşitli ürünler ve muhtelif silah sistemleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerin görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan savunma sanayisine ilişkin projeler de bu toplantıda ele alınacak.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı başladı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.