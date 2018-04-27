POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 02:49

Seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs’ta askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yırt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin 2 kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs'ta askıya çıkacak
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yırt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin 2 kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mükerrer sayıda yayımlanan kararlara göre; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verildi. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ise 2 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edileceği, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de de ilanın sona erdirileceği belirtildi.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe’den 24 Haziran Pazar’a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi’den 8 Temmuz Pazar’a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.
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