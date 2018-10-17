Selendi CHP yönetiminden toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanı Fikri Kaygısız, yönetim kurulu üyeleri ve kadın ile gençlik kolları yönetimleri, Selendi’de yerel seçimlere yeni yüzler ve güçlü bir kadro ile gidilmesi gerektiğini gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

26 Kasım 2017 tarihinde yapılan 90 delegeden 83 delegenin oy kullandığı seçimde 51 oyla CHP Selendi İlçe Başkanı olan Fikri Kaygısız ve yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkanları görevlerinden istifa etti. İstifalarını il yönetimine sunduklarını belirten Fikri Kaygısız, “2019 yerel seçim sürecinde partimizin elinin daha güçlü olması ve yerel seçimlerde partimizde yeni arkadaşlara ihtiyacı olduğunu bu nedenle partimizin elini daha da güçlendirmek amacıyla ben başta olmak üzere Nuri Aydoğuş, Hanım Cımık, Dilek Çakmak, İrfan Dilik, Özgür Ercan, Mehmet Erol, Ramazan Eryıldırım, Coşkun Gürbüz, Cemil Kaya, Selim Kurt, Mustafa Utangan ve Bayram Yörük’ten oluşan yönetim kurulu üyelerimiz ile Gençlik Kolları Başkanı Gürkan Dilik ve Kadın Kolları Başkanımız Gülümser Erol olmak üzere görevlerimizden istifa ettik. Partimizden ayrılmadık, sadece görevlerimizden istifa ettik. İlçemiz için bana düşen bir görev olursa yine her zaman partim için hazırım. Bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz tüm partililerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.