Şoförlerden Yılmaz’a sevgi seli

SAMSUN (İHA) – Samsun’da görev yapan şoförler, 19 yıl görev yaptığı belediye başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür ederek sevgi selinde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı olmak için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’daki şoförlerin kendisi için hazırladığı teşekkür organizasyonuna katıldı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) binasındaki organizasyonda konfetiler, meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Yılmaz’a şoförler sevgi gösterisinde bulundu. SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Yılmaz için 2 koç kurban edildi. Samsun’daki servis şoförleri ve şoförler odası temsilcileri Hacı Eyüp Güler ve Yusuf Ziya Yılmaz’a bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Yusuf Ziya Yılmaz’ın her zaman gönüllerinde olduğunun altını çizen Hacı Eyüp Güler, “Yusuf Ziya Yılmaz başkanlıktan indi diye gidenle işimiz olmaz demedik. Hep beraber bir araya geldik, bize ekmek verenden, yardım edenden Allah razı olsun dedik. Yusuf Ziya Yılmaz, başkanlıktan inebilir ama gönlümüzden inemez. Yusuf Ziya Yılmaz Samsun’da gezdiği sürece bütün dolmuşlar ona açıktır. Bütün Samsun’da sevgi ve saygıyla daima anılacaktır. Yeni yolunda kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Yeni bir yola adım attığını ifade eden Yılmaz ise, “Ülkemiz, 24 Haziran’da bir seçime gidecek. Bunun hazırlık süreci başladı. Bu hazırlıklar kapsamında ben de görevimden ayrıldım. 19 sene başkanlık yaptığım makamımdaki eşyalarımı topladım. Şimdi yeni bir sürecin arifesinde yeni hazırlıkları yapıyoruz. Samsun, 19 yıl önce seçildiğim dönemden bu zamana kadar değişerek geldi. Her şeyi bitiremedik. Her şey biterse hayat biter. Yine yapmamız gereken birçok iş var. İnşallah bu işleri belediyemizin yeni başkanı ve benim de parlamentodaki yeni görevim sayesinde ikisini birleştirerek daha güzel bir şekilde yürütürüz diye düşünüyorum. Ben bu şehirden kopamam. Başkan değilsem, benim burayla işim yok diyecek halim yok. Çünkü burayla yatıp burayla kalktım. Samsun’daki her yerde bir izimiz var. Samsun bizim evimiz oldu. Bugün çok güzel bir organizasyonla bizi karşıladınız. Bu ilginize layık olmaya çalışacağım. Bana gireceğim kutlu yolculukta hakkınızı helal edin. Desteğinize ihtiyacım var. Hayatta herkesin herkese ihtiyacı vardır. Bunu unutmayınız” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmaların ardından SESOB binasını gezdi.