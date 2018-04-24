POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:58

Şoygu: ”Suriye’ye yapılan saldırı uluslararası hukuka zıt”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Şoygu: ”Suriye'ye yapılan saldırı uluslararası hukuka zıt”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanhay İşbirliği Örgütüne üye olan devletlerin toplantısına katıldı. Şoygu toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi. Şoygu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne hitaben, “Suriye’deki füze grevine verdiğiniz destek için size müteşekkirim. Bu saldırı elbette, hem uluslararası hem de insani bakımdan tüm kuralların ihlalidir” dedi.

Şoygu ayrıca Çin devletine Suriye’ye yapılan saldırıda Rusya ile hemfikir olduğu için teşekkür etti. Rus bakan, hızlı bilgi değişiminin terörizm alanına girmesini engellemek için etkili araçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şoygu, Şangay İşbirliği Örgütü devletlerinin uluslararası alanda gerilemesine rağmen istikrarsızlıklarını önlemeyi başardıklarını söyledi. Şoygu ," Şanhay İşbirliği Örgütü’nün ana kuralı barış ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu vurgularım. Uluslararası durumun kötüleşmesine rağmen, organizasyonun sorumluluk alanındaki istikrarsızlığı önlemeyi başardık" dedi. Rusya ve Çin Devlet başkanlarının yakın tarihte gerçekleştirecekleri toplantıdan da bahseden Şoygu, "Görüşme en üst seviyede düzenlenecek. Görüşme, Haziran ayında yapılacak olan Şanhay İşbirliği Örgütü’nün Devlet Başkanları Konseyi’nin ilk on gününde yapılacak" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku