SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Akşama doğru belki birtakım açıklamalarımız olabilir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki birtakım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki birtakım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.