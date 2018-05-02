POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:11

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İttifakla ilgili 1-2 güne açıklama yapılacak"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki güne açıklama yapılacak" dedi.SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na...

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'İttifakla ilgili 1-2 güne açıklama yapılacak'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki güne açıklama yapılacak" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. 100 bin imza ile aday olmak için YSK’ya gerekli müracaatını yapan Karamollaoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde önemli bir adım attıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Adaylık müracaatında bulunduk. YSK başkanımıza bir takım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Umarım seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi aktarırız" diye konuştu.

CHP, İYİ Parti ve DP ile ittifak kararı alınmasına ilişkin sorular üzerine Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir iki gün içinde açıklama yapılacak inşallah" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku