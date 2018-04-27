Stoltenberg: “NATO, Rusya ile diyaloga devam edecek”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında “NATO, Rusya ile diyaloga devam edecek” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Atlantik zirvesinden önceki son toplantı için bu sabah Brüksel’de bir araya geldi. Dün Washington Senatosu tarafından atanması onaylanan CIA’in eski lideri olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı toplantı sonrası basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya ile diyaloga devam edeceğine vurgu yaptı. “NATO Dışişleri Bakanları’nın verimli bir toplantısını daha yeni bitirdik” sözleriyle konuşmasına başlayan Stoltenberg, Rusya, yabancı ve savunma politikalarının uzun vadeli güvenlik etkileri hakkında geniş kapsamlı bir tartışmayla toplantıya başladıklarını belirtti.

Güçlü bir caydırıcılığa ve savunmaya yönelik çift yönlü politikaların anlamlı bir diyalogla birleştiğine karar verdiklerini dile getiren Stoltenberg, “70 yıl boyunca NATO müttefiklerini korudu. Fakat aynı zamanda, sindirme ve istikrarı bozma konusunda daha fazla girişim görüyoruz. Siber saldırılar dahil. Demokratik kurumlarımızı zayıflatmaya yönelik çabalar. Dezenformasyon ve propaganda. Ve hatta Salisbury’de kimyasal silah kullanımı. Bu yüzden dayanışma göstermeye ve çözmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

Esnekliği daha da güçlendirmeleri gerektiğini ve karma tehditlerle başa çıkmak için daha güçlü araçlar geliştirmeleri gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, “Aynı zamanda, NATO Rusya ile diyaloga devam edecektir. Avrupa Genel Komutanı General Scaparrotti, geçen hafta Rusya Savunma Bakanı General Gerasimov ile bir araya geldi. Öngörülebilirliği ve şeffaflığı artırarak NATO-Rusya Konseyi’nin bir sonraki toplantısına doğru çalışmaya devam ediyoruz. Gerilim yüksek olduğunda, diyaloğumuz her zamankinden daha önemlidir” dedi.

Suriye’deki durum

NATO bakanlarının, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelere de değindiklerini ifade eden Stoltenberg, Suriye’deki durumu ele aldıklarını söyledi ve tüm müttefiklerin, Esad rejimi tarafından tekrarlanan kimyasal silah kullanımını şiddetle kınadıklarının altını çizdi.

Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulmasına yönelik çabalarını desteklediklerini de dile getiren Stoltenberg, “Temmuz ayında zirvede Irak’ta yeni bir eğitim misyonu başlatmaya yönelik hazırlıklarımızda da ilerleme kaydettik. Irak kuvvetlerinin terörle savaşmasına yardım etmek, ülkelerini istikrara kavuşturmak ve DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkışını önlemek. Bugün görevimiz için operasyonlar kavramı üzerinde anlaştık ve bu birkaç yüz personel içerecek. Iraklı eğitmenleri eğitecek ve Irak askeri okullarını geliştirecekler. Böylece uzmanlığımız binlerce kişiye ulaşabilir” dedi.