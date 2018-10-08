POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:32

Su sorununu çözemeyen Iraklılar Türkiye’ye geliyor

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkedeki su sorununun çözümü için yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Su sorununu çözemeyen Iraklılar Türkiye'ye geliyor
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Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkedeki su sorununun çözümü için yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelen el-Halbusi gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’ta devam eden su krizinin görüşmek üzere Türkiye ve İran’ı ziyaret edeceğini söyledi. El-Halbusi, görüşme takviminin belirlenmediğini kaydederken, Irak’ta hükumet kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi’nin çalışmalarına de değindi. el-Halbusi gazetecilere yaptığı açıklamada Abdülmehdi’ye kabine kurarken kimsenin müdahale etmeyeceğini ve bu konuda özgür olduğunu vurguladı.

Irak’ın Basra bölgesinde 70 binden fazla kişi sudan zehirlenmiş, şehrin birçok bölgesinde şebeke suları kesilmişti. Iraklı yetkililer, Türkiye’nin Dicle nehri üzerine inşa ettiği Ilısu Barajının Irak’tan su krizine yol açtığını ileri sürüyorlar. Ancak Türk yetkililer, Dicle nehrinin suyunu hiçbir zaman kesilmeyeceği garantisini vermiş ve su kıtlığının kuraklık sebebiyle olduğunu açıklamıştı.
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