POLİTİKA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:14

Sudan, Yemen’de Husilere karşı kurulan Arap koalisyondan çekilmeyi görüşüyor

Sudan hükümetinin, Yemen’de meşru hükümete karşı ayaklanan Husileri engellemek için Suudi Arabistan liderliğinde kurulan Arap koalisyonundan çıkmayı düşündüğü bildirildi.

Sudan, Yemen'de Husilere karşı kurulan Arap koalisyondan çekilmeyi görüşüyor
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Sudan hükümetinin, Yemen’de meşru hükümete karşı ayaklanan Husileri engellemek için Suudi Arabistan liderliğinde kurulan Arap koalisyonundan çıkmayı düşündüğü bildirildi.

Yemen’de üç yıldır asker bulunduran Sudan Hükümeti’ne askerlerini geri çekmesi için ülke içinden baskı geldiği kaydedildi.

Sudan Hükümetinin Yemen’de bulunma maksadının ne olduğu şeklinde sık sorulan sorulara cevap aradığı, daha önce maksatlarının kutsal toprakları İran’ın nüfuzundan kurtarmak için Arap koalisyonuna katılmak olmasına rağmen şimdilerde bu tehlikenin azaldığını düşündüğü kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Ali Muhammed Salim, Sudan’ın Arap koalisyonundan çekilmesinin olumlu ve olumsuz yönlerinin değerlendirilmekte olduğunu, yakın zamanda bu konuda karar verileceğini söyledi.
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