Süleymani’den Ruhani’ye teşekkür mektubu

İran Devrim Muhafızları ordusu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, dün İsviçre’de yaptığı açıklamalarla ABD’nin petrol yaptırım tehdidine sert tepki veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye teşekkür mektubu yazdı.

İsviçre’ye ziyaretinde İran’ın petrol ticaretini engellemekle tehdit eden ABD’ye sert tepki veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye İran’dan olumlu tepkiler geliyor.

İran Devrim Muhafızları ordusu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, dün İsviçre’de yaptığı açıklamalarla ABD’nin petrol yaptırım tehdidine sert tepki veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye teşekkür mektubu yazdı. Kasım Süleymani’nin yazmış olduğu mektupta Ruhani’nin tepkisinin gurur verici olduğunu belirterek belirtti.

Kasım Süleymani’nin Cumhurbaşkanı Ruhani’ye yazmış olduğu mektup:

"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Değerli kardeşim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani,

Selamün Aleyküm.

İran İslam Cumhuriyeti petrol ihracatının durdurulması halinde, bölge kapsamında petrolün ihraç edilmesinin herhangi bir garantisinin olmayacağını ifade ettiğiniz açıklamalar ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyetinin, Siyonist rejimi karşısındaki tutumları konusunda dile getirdikleriniz, bizi gururlandıran son derece değerli açıklamalardır.

Ben rehberin ve milletin bir askeri olarak, İşte bizim tanıdığımız, tanıyor olduğumuz ve olması gereken Dr. Ruhani, bu Ruhanidir diyorum. Siz dile getirdiğiniz son derece önemli ve değerli açıklamalarınız ile aziz rehberimiz ve İslami İran milleti ve dünya Müslümanlarını gururlandırdınız.

Tam da zamanında ve yerinde yaptığınız konuşmadan ötürü, elinizden öpüyor ve İslami düzenin yararına olacak her türlü siyaset için hizmetinizde olduğumu ifade ediyorum.

Kardeşiniz Kasım Süleymani"

Ruhani dün ziyarette gerçekleştirdiği İsviçre’de ABD’nin İran petrolüne uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki göstermişti. Ruhani, “İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi” demişti.