Süleymaniye Havaalanı müdüründen küstah Türkiye açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye şehrinde yer alan Süleymaniye Havaalanı Müdürü Tahir Abdullah, Türkiye’nin uyguladığı uçuş yasağının devam etmesi halinde Irak hükümetinin misillemede bulunacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl IKBY’de tartışmalı bağımsızlık referandumu düzenlenmesinin ardından Bağdat yönetimi ve Türkiye Süleymaniye Uluslararası Havaalanı’na uçuşları yasaklamıştı. Bağdat yönetiminin yasağı kaldırmasının ardından Türkiye’nin bu konuda bir girişimde bulunmamasına ilişkin havaalanı müdüründen açıklama geldi. Süleymaniye Havaalanı Müdürü Tahir Abdullah, “Irak hükümeti, Süleymaniye havaalanına uygulamakta olduğu sefer yasağının devam etmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısı gönderdi” sözleriyle Türkiye’ye yönelik küstah çıkışta bulundu. Abdullah, “Irak Ulaştırma Bakanlığı, TC Bağdat Büyükelçiliğine gönderdiği mektupta Türkiye’nin bütün Irak havaalanlarına uluslararası sözleşmelere çerçevesinde hareket etmeye davet etti” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili henüz Bağdat’tan resmi bir açıklama gelmedi.

Bağdat, geçen yılın Eylül ayında yapılan tartışmalı referandumun ardından IKBY’yi izole etmek amacıyla Erbil ve Süleymaniye havaalanlarında uluslararası uçuşları yasaklamıştı. Ancak Türkiye, geçtiğimiz Mart ayında IKBY’de bulunan Erbil havaalanı sefer yasağını kaldırırken, Süleymaniye’deki yasağı kaldırmadı.