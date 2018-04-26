POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:22

Sur Kayyumu milletvekilliği adaylığı için istifa etti

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine belediye başkanvekili olarak atanan Kaymakam Bilal Özkan, genel seçimlerde memleketi Mersin’den AK Parti Milletvekili aday adaylığı başvurusu...

Sur Kayyumu milletvekilliği adaylığı için istifa etti
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İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine belediye başkanvekili olarak atanan Kaymakam Bilal Özkan, genel seçimlerde memleketi Mersin’den AK Parti Milletvekili aday adaylığı başvurusu için istifa etti.

Merkez Sur ilçesi belediye başkan vekilliğine 2 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile atanan Kaymakam Bilal Özkan 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde memleketi Mersin’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Diyarbakır Valiliğine istifasını sunan Özkan, “Memleketim Mersin’den milletvekili adayı olmak için istifa ettim. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı görevimde güzel hizmetler yaptığımı düşünüyorum. Başvurum uygun görülürse memleketime bu şekilde hizmet etmek istiyorum” dedi.

Özkan’ın istifasının ardından boşalan Sur Kaymakamlığını vekaleten merkez Bağlar İlçe Kaymakamı Tolga Toğan’ın, belediye başkan vekilliğini ise Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar’ın yürüteceği öğrenildi.
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