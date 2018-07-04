POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:26

Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı

Suriyeli muhalifler ve Rus yetkililer arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Suriyeli muhalifler ve Rus yetkililer arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Suriye ordusu ile Rusya’nın operasyonunun devam ettiği Dera’daki muhalifler ve Rusya arasında bugün ateşkes müzakerelerinin son turu düzenlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku