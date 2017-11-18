Suudi Arabistan Berin Büyükelçisini geri çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Perşembe günü Suudi Arabistan’ın dış politikalarını eleştirmesi ve eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasından Riyad yönetimini sorumlu tutmasına karşılık Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi’ni ’istişare’ maksatlı olarak geri çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Perşembe günü Suudi Arabistan’ın dış politikalarını eleştirmesi ve eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasından Riyad yönetimini sorumlu tutmasına karşılık Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi’ni ’istişare’ maksatlı olarak geri çağırdı.



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Almanya’nın Riyad Büyükelçiline nota veren Saudi yönetimi ’bu çirkin ve haksız açıklamalar’ üzerine Berlin Büyükelçisini ’istişare’ amaçlı çağırma kararı aldığını açıklayarak, "Suudi Arabistan, yanlış bilgilere dayanan bu gibi rastgele açıklamaların, terör ve aşırıcılıkla mücadelede ve bölgede istikrarın desteklenmesi konusunda güçlü bir müttefik sayılan dost Almanya hükümetini temsil etmediğini düşünüyor" ifadesini kullandı.