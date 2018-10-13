Suudi Arabistan: 'Kaşıkçı'nın kaybolma haberleri hakkındaki yayınlar yanlış'

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili medyada yer alan suçlamaların yanlış olduğunu belirterek, Suudi hükümeti ve halkına karşı yapılan saldırıları kınadığını söyledi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili medyada yer alan suçlamaların yanlış olduğunu belirterek, Suudi hükümeti ve halkına karşı yapılan saldırıları kınadığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA tarafından verilen haberde, İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve bu konuda Kraliyet hükümetini suçlayan ifadelerin yersiz olduğunu söyledi. Bakan Abdulaziz, Suud Hükümetinin uluslararası normlar ve geleneklere ve konvansiyonlara bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Abdulaziz, Türkiye’deki ortak araştırma komitesinin çalışmalarını överek, araştırma usullerini ve hukuki prosedürü etkilememesi için medyanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Abdulaziz, Kraliyetin ülkede ve ülke dışında vatandaşlarının çıkarlarına önem verdiğini ve Cemal Kaşıkçı’nın kaybolma konusunun açıklığı kavuşturulması konusunda kararlı olduğuna vurgu yaptı.