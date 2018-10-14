Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ortak çalışma grubu kurulduğu açıklandı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti.
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti.