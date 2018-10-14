POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:03

Suudi Arabistan’dan Trump’a Kaşıkçı yanıtı

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı’nın olayına ilişkin yaptırım tehdidine, "Atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde karşılık verilecek" şeklinde yanıt verdi.

Suudi Arabistan'dan Trump'a Kaşıkçı yanıtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı’nın olayına ilişkin yaptırım tehdidine, "Atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde karşılık verilecek" şeklinde yanıt verdi.

Suudi Arabistan’dan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından ortadan kaybolmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine yanıt geldi.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Riyad’ın tehditleri kabul etmeyeceğini belirterek, atılacak herhangi bir olumsuz adıma karşılık verileceğini de söyledi. Yayınlanan haberde, Arap ve İslam dünyasındaki lideri Suudi Arabistan’ın tarih boyunca bölge ve dünya güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığı, aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına liderlik ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan’ın ekonomik yaptırımları ve siyasi baskıyı kabul edilemeyeceği belirtilen haberde, herhangi bir eylemde Suudi Arabistan’ın daha büyük bir karşılık vereceği belirtildi.

Trump, Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması halinde çok ağır cezalar uygulayacaklarını söylemişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku