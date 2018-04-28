Tanju Çolak, AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yapacak

Önceki yıllarda da AK Parti’den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gideceği duyuruldu.

Efsane milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak’ın, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.

Efsane milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak’ın, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.

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