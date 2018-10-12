POLİTİKA:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:32

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Malatya’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Merdiven altında yapılan ürünler, bazen ne yazık ki bazen doğallık adı altına satılıyor ama bunları karşılayamıyor. Çoğunlukla da böyle olduğunu görüyoruz. O anlamda özellikle vatandaşlarımıza benim buradan vereceğim tavsiye ambalajlı gıdalar tüketsinler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Malatya'da
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Merdiven altında yapılan ürünler, bazen ne yazık ki bazen doğallık adı altına satılıyor ama bunları karşılayamıyor. Çoğunlukla da böyle olduğunu görüyoruz. O anlamda özellikle vatandaşlarımıza benim buradan vereceğim tavsiye ambalajlı gıdalar tüketsinler" dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Bakan Pakdemirli, ilk olarak 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri ile pekmez üretimi yapan bir fabrikayı gezdi. Girişte Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından getirilen kuzu ve oğlak sürüsündeki köpeği seven Bakan Pakdemirli, daha sonra fabrikanın üretim sahasını gezdi. Forkliftle ürün de taşıyan Bakan Pakdemirli, laboratuvardaki incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda ürünlerinde arz güvenliğinin önemine değinen Pakdemirli, üretim sahasında laboratuvar alanında çalışanlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Gıdada güvenin kendileri için birinci öncelik olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Bakanlık olarak işletmeler, restoranlar ve perakende satış noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Üretim yerlerinin çok çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Özellikle ambalajlı gıdaya ben çok önem veriyorum. Bir ürün ambalaja giriyorsa bunun geri planında bir laboratuvar, denetim, ciddi ve deneyimli bir iş gücü var demek. Merdiven altında yapılan ürünler, bazen ne yazık ki bazen doğallık adı altına satılıyor ama bunları karşılayamıyor. Çoğunlukla da böyle olduğunu görüyoruz. O anlamda özellikle vatandaşlarımıza benim buradan vereceğim tavsiye ambalajlı gıdalar tüketsinler" diye konuştu.
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