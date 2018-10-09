POLİTİKA:
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09 Ekim 2018 Salı 20:31

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Irak ile ilişkilerin mükemmel noktada olduğunu belirterek, "Irak’ın derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz Irak’ın derdi" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Irak ile ilişkilerin mükemmel noktada olduğunu belirterek, "Irak’ın derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz Irak’ın derdi" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’da gerçekleştirilen Avrasya Meclis Başkanları 3’üncü Toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin "Irak’la ilişkiler nasıl gidiyor" sorusu üzerine yanında bulunan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin elini tutarak esprili bir şekilde "Görmüyor musun ilişkiler mükemmel" diye cevap verdi.

"Irak’la ilişkiler mükemmel, Irak komşumuz kardeşimiz" diyen Binali Yıldırım, "Irak’ın derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz Irak’ın derdi. Irak ve Türkiye terörden çok çekti zarar gördü, bundan sonra artık yıkmaya karşı durup yapmaya daha çok gayret etme zamanı. El ele vererek Irak’ın inşası için hep birlikte çalışacağız, Irak’ın toprak bütünlüğün zarar verecek her türlü faaliyete geçmişte de karşı çıktık şimdi de karşı çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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