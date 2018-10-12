TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre ziyareti öncesi konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, "Terör ister Suriye, ister Irak topraklarında, ister Fırat’ın doğusu, ister batısında ülkemize, milletimize zarar verme kabiliyeti var olduğu müddetçe devam edecektir. Bizim amacımız ülke sınırlarımızı ve milletimizi her türlü füze, roket saldırılarından muhafaza etmektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, "Terör ister Suriye, ister Irak topraklarında, ister Fırat’ın doğusu, ister batısında ülkemize, milletimize zarar verme kabiliyeti var olduğu müddetçe devam edecektir. Bizim amacımız ülke sınırlarımızı ve milletimizi her türlü füze, roket saldırılarından muhafaza etmektir" dedi.

Yıldırım, İsviçre ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Veras’ın davetine icabetle Birliğin 139. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Cenevre’ye gittiğini söyleyerek, ziyarete TBMM Katip üyeleri Şeymus Dinçel ve Burcu Köksal, İdare Amiri Mahmut Toğrul, Parlamentolararası Türk Grubu Başkanı İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Türk grubu üyeleri Ankara milletvekili Arife Polat Duygun, Zeynep Yıldız, Murat Emir, Mevlüt Karakaya, İzmir milletvekili Ednan Arslan, Asya Parlamenterler Birliği Türk Grubu Başkanı Ankara milletvekili Asuman Erdoğan, İslam İşbirliği Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay, Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Antalya milletvekili Feridun Bahşi’nin eşlik ettiğini ifade etti.

Yıldırım, "Ziyaret çerçevesinde İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızla Lozan Türk Birliği’nde bir toplantıda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu

Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili tekliflerinin komisyona havale edilmediği iddiasına yönelik soruya, "O kanunun gelişi 1 Ekim. Paniğe lüzum yok, her şey yolunda gidiyor. Meclis üzerine düşen görevi yapıyor. Öyle çok fazla heyecanla hareket etmeye gerek yok. Önümüzde yoğun gündem var" şeklinde konuştu.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Temmuz ayından bugüne kadar 355 tane kanun teklifi verilmiş. 355 tekliften 352’sini komisyonlara sevk etmişiz. 3 tane başkanlıkta. Gerekli işlemleri yapılıyor. Ayrıca 26. dönemde verilip kadük olan 769 tane kanun teklifi var. Bunları da 27. dönem başlangıcında görüşülmek üzere komisyonlara göndermiş bulunuyoruz. Şu anda Meclis komisyonlarının gündeminde binin üzerinde kanun teklifi var. Bir yasama yılında bu kadar kanun çıkardığımız vaki değil."

Brunson davasına ilişkin soruya Yıldırım, "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Münbiç açıklamasına yönelik soruya Yıldırım, "Amerikalılar oraya çok meraklılar. Bizim ilgilendiğimiz PKK uzantılarıdır. Suriye’de faaliyet gösteren PKK’dır. Burada Amerika ile Türkiye bir işbirliği ile burayı terörden temizlemeyi ve çoğunluğu Araplardan oluşan yerli halka burayı teslim etmeyi hedefliyor. Üç aylık plandı. Beklendiği şekilde yürümüyor. Obama döneminden beri devam eden meseledir. Terör ister Suriye, ister Irak topraklarında, ister Fırat’ın doğusu, ister batısında ülkemize, milletimize zarar verme kabiliyeti var olduğu müddetçe mücadele devam edecektir. Bizim amacımız ülke sınırlarımızı ve milletimizi her türlü füze, roket saldırılarından muhafaza etmektir" dedi.

İş Bankası tartışmasına yönelik soruya Yıldırım, "Bu konuda Meclis’e ulaşan herhangi bir teklif yok, talep de yok. Bütün teklifler gelince süresi içinde gider" ifadelerini kullandı.