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12 Ekim 2018 Cuma 17:27

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlardan yoğun ilgi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım, cuma namazını Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii’nde kıldı. Cami çıkışında alanda toplanan vatandaşları selamlayan Yıldırım, fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, Mamak’ta bulunan taksi durağına giderek şoförlerle sohbet etti.

Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Yıldırım, Karapürçek’te 15 Temmuz şehitlerinden Celalettin İbiş’in ailesini de ziyaret etti.
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