TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ve TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ve TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.

Yıldırım, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetleri ve TBMM Spor Kulübü üyelerini makamında kabul etti. Basının görüntü almasından sonra görüşmeler basına kapalı olarak devam etti.