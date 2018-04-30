POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:07

TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "129 yıl önce işçilerin bayramı olarak kabul edilen ve 95 yıldır da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Emekleriyle ülkemizin gayri safi milli hasılasına katkıda bulunan çalışanlarımız, ülkemizin dünyadaki itibarını artırmaktadırlar" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman:
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "129 yıl önce işçilerin bayramı olarak kabul edilen ve 95 yıldır da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Emekleriyle ülkemizin gayri safi milli hasılasına katkıda bulunan çalışanlarımız, ülkemizin dünyadaki itibarını artırmaktadırlar" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı. Kahraman, çalışmanın ve alınterinin kıymetini hatırlatan bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını belirterek, "129 yıl önce işçilerin bayramı olarak kabul edilen ve 95 yıldır da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Emekleriyle ülkemizin gayri safi milli hasılasına katkıda bulunan çalışanlarımız, ülkemizin dünyadaki itibarını artırmaktadırlar. Hedefimiz, işsizlik olgusunu yok etmek ve çalışanlarımızın hayat standardını yükseltip, gelirlerini artırarak çalışma barışını muhafaza etmektir. Hedefimize ulaşmamız, iktisadi sahalardaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp ülkemizin gayri safi milli hasılasını artırmamızla mümkün olacaktır. Kader ortaklığı içinde, işçi-işveren ayrımı olmaksızın düzenlenecek faaliyetlerin coşku ve neşe içinde geçeceğine inanıyorum. Bütün çalışanlarımızı sevgi ile selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.
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