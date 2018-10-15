TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret etti.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumartesi günü geldiği İsviçre’nin başkenti Cenevre’deki temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, ziyareti kapsamında Cenevre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret etti. Yıldırım, araştırma merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
TBMM Başkanı Yıldırım, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini ziyaret etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret etti.