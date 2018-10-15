TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre’de Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin İbrahim Almulla ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de resmi temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, temasları kapsamında Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin İbrahim Almulla ile görüştü.
TBMM Başkanı Yıldırım, Bahreyn Meclis Başkanı Almulla ile görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre’de Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin İbrahim Almulla ile bir araya geldi.