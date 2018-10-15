TBMM Başkanı Yıldırım: “Hiçbir devlet diğerini geride bırakarak ileri gidemez”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Hiçbir devlet, diğerini geride bırakarak ileri gidemez” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139’uncu Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, “Dünyanın son günlerde gündem, çatışmalar, krizler ve insani sorunlardan ibaret. Çözüm aradığımız sorunların ve krizlerin başında savaş, terör, çevre kirliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, düzensiz göç, zorla yerinden edilenler, yoksulluk, işsizlik, yabancı düşmanlığı gelmektedir. İnsanlığın huzuru için güvenliği için yaşamı zorlaştıran bu sorunların çözümüne dair değişik çalışmalar dünya genelinde yürütülüyor. Antalya’da geçen hafta Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı yaptık. Toplantı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 25 Eylül 2015’de yaptığı İnsani Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen ‘gündem 2030 hedeflerine’ ulaşmak için ülke parlamentoları olarak neler yapacağımızı konuştuk. Yaptığımız çalışma sonunda bir bildiriyle bu görüşlerimizi bütün dünya ile paylaştık. Barış ve kalkınma, iyi niyet ve samimiyete dayalı işbirliği ve gayretle ancak ulaşılabilir. Herkesin efsunlu bir kavram gibi dilinden düşürmediği bu hedeflere ulaşıldığında dünya insanlık için daha da yaşanılır bir yer haline gelecektir” dedi.

Barış ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için zihinsel değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Yıldırım, “Çatışma yerine uzlaşma kültürünü benimsemeliyiz. Yok etme yerine yaşatmayı tercih etmeliyiz. Bu hedefler konusunda uzlaşmaya mecburuz. Çünkü bu dünya bizim kaderimiz, bizde kader ortağıyız. Hiçbir devlet, diğerini geride bırakarak ileri gidemez. Artık dünya küçüldü geri kalanların sorunları ileri gidenlerin sorunları haline geldi” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, teknolojik gelişmeler ile ilgili, “Teknolojinin barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini esas alan felaket senaryoları için erken olduğunu düşünüyorum. Yenilik, teknolojik dönüşümün olumlu taraflarına odaklanıp genel olarak insanlığa hizmet aracı haline getirebiliriz. Ancak teknolojik gelişmelerin yüzde 50 nispetinde insanları işsiz bırakacağını, bundan da en fazla kadınların etkileneceğini akıldan çıkarmamalıyız. Buna yönelik tedbirleri şimdiden konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.