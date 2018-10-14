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14 Ekim 2018 Pazar 17:30

TBMM Başkanı Yıldırım İsviçre’de Lozan Türk Birliği üyeleriyle buluştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği İsviçre’de Lozan Türk Birliği’nde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği İsviçre’de Türklerle bir araya...

TBMM Başkanı Yıldırım İsviçre'de Lozan Türk Birliği üyeleriyle buluştu
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği İsviçre’de Lozan Türk Birliği’nde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği İsviçre’de Türklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı’nın ardından Lozan Türk Birliği’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
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