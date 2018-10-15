TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cenevre Uluslararası Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cenevre Uluslararası Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.
TBMM Başkanı Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cenevre Uluslararası Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Parlamentolararası...