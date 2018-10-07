POLİTİKA:
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07 Ekim 2018 Pazar 16:23

TBMM Başkanı Yıldırım’dan Batman şehidinin ailesine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 7 asker ile birlikte Batman’daki terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan anne ve babasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Batman şehidinin ailesine ziyaret
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 7 asker ile birlikte Batman’daki terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan anne ve babasına ziyarette bulundu.

Eşi Semiha Yıldırım ile bugün Antalya’ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, havalimanında mehteran eşliğinde Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım’ın Antalya’ya iner inmez ilk durağı geçtiğimiz günlerde 7 asker ile birlikte Batman’da şehit edilen Uzman Çavuş Ali Hekim’in baba ocağı oldu. Şehidin Aksu ilçesinde yaşayan annesi Ayşe ve babası Hasan Hekim’in evini ziyaret eden Yıldırım, aileye başsağlığı diledi.
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