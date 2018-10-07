POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 17:13

TBMM Başkanı Yıldırım’dan esnaf ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, Yıldırım’a büyük ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan esnaf ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, Yıldırım’a büyük ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanı ile bir araya geleceği Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı’nda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Yıldırım, Batman’da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim’in ailesine ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, ardından Kazım Özalp ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Bir restoranda yemek yiyen Yıldırım, daha sonra Belek’e hareket etti.

Yıldırım’ın Belek’te Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir otelde görüşmesi bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku