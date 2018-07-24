TBMM Başkanı Yıldırım’ın Basın Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Demokrasinin vazgeçilmez bir gücü olan basının, önyargılara dayalı kaygı ve husumetlerin giderilmesinde de rolünün tartışılmaz olduğuna inanıyorum. Bu güç, ülkemizi hedef alan ihanet girişimlerinin ortadan kaldırılmasında, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Demokrasinin vazgeçilmez bir gücü olan basının, önyargılara dayalı kaygı ve husumetlerin giderilmesinde de rolünün tartışılmaz olduğuna inanıyorum. Bu güç, ülkemizi hedef alan ihanet girişimlerinin ortadan kaldırılmasında, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Basın Bayramı’nı kutlayarak, halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmalarında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Yazılı, görsel, işitsel ya da elektronik olması basının temel fonksiyonlarını değiştirmemektedir. Sosyal barış ortamının sağlanmasında, huzur ve güven ortamının korunmasında basın organları vazgeçilmez bir görev yürütmektedirler. Teknolojik yenilik ve gelişmelere paralel gerçekleşen sosyal değişime ayak uydurup, merkezine insanı alarak fonksiyonlarını ifa eden basının gelecekte de etkinliğini koruyacağına inanıyorum. Bu noktada teknolojideki gelişme ve yenileşmelerin basındaki nitelikli insanın önüne geçmemesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım şunları kaydetti:

“Demokrasinin vazgeçilmez bir gücü olan basının, önyargılara dayalı kaygı ve husumetlerin giderilmesinde de rolünün tartışılmaz olduğuna inanıyorum. Bu güç, ülkemizi hedef alan ihanet girişimlerinin ortadan kaldırılmasında, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Basının anayasal hak ve hürriyetlerin de teminatı olduğuna inanıyorum. Ancak ülkemizi uluslararası kuruluşlar nezdinde suçlamaya konu edilen tutuklu gazeteciler konusunun istismar edildiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Vatana ihanet, teröre destek, bölücülüğü teşvik gibi adli takip gerektiren suçların basın hürriyeti kapsamına girmediğini özellikle vurgulamak istiyorum. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının korunarak, istikrarlı bir şekilde kalkınmamızdan yana olan basın mensuplarımızın objektif ve tarafsız bir şekilde aziz milletimize karşı sorumluluk şuuruyla görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı günü anmak gayesine matuf basın bayramını tekrar kutluyorum.”