POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 16:09

TBMM Başkanvekili Şentop’tan ittifak açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, ittifak çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak alt yapısının hazırlanması gerektiğini, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini istemeyen partilerin yapmayacağını söyledi.

TBMM Başkanvekili Şentop'tan ittifak açıklaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, ittifak çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak alt yapısının hazırlanması gerektiğini, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini istemeyen partilerin yapmayacağını söyledi.

Antalya’daki Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı için Belek turizm merkezinde bulunan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ı makamında ziyaret etti. Şentop’un Serik Belediye Başkanını ziyareti sırasında Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, sivil toplum kuruluşları başkanları, belediye başkan yardımcıları ve partililer de hazır bulundu. Ziyaret sırasında TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, ittifak çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak alt yapısının hazırlanması gerektiğini, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini istemeyen partilerin yapmayacağını söyledi.

Daha önce kendilerinin bir kişiyi birden fazla partinin adayı olarak destekleyebilmesi için bir önerilerinin olduğunu da söyleyen Şentop, "Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse oy pusulasında yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor. Seçime katılmayan oy pusulasında yer almıyor. Bir adayı 2 parti 3 parti gösterilebilseydi hepsi oy pusulasında yer alacak herkes kendi oyunu alacak ve faydası olacaktı" dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık Şentop’a Serik Belediyesinin çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’a Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye edildi.
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