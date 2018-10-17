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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:25

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır’dan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girişi sonrası kaybolmasıyla ilgili, "Şu aşamada henüz daha yapılan kriminal incelemelerin sonucu açıklanmamış olduğundan Dışişleri Komisyonu olarak da hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalara sadık kalınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girişi sonrası kaybolmasıyla ilgili, "Şu aşamada henüz daha yapılan kriminal incelemelerin sonucu açıklanmamış olduğundan Dışişleri Komisyonu olarak da hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalara sadık kalınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Başkan Volkan Bozkır başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin bilgi istedi. Bunun üzerine Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Gerçekten vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu gelişmeyi sükunet içinde uluslararası anlaşma ve kurallara sadık kalarak ama her halükarda yapılacak soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak tabloya göre değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Şu aşamada henüz daha yapılan kriminal incelemelerin sonucu açıklanmamış olduğundan Dışişleri Komisyonu olarak da hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalara sadık kalınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.
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