TBMM eski Başkanı Şahin’den NATO değerlendirmesi

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, NATO tatbikatında yaşanan skandala değinerek, “Dünya öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, uluslararası ilişkiler öyle bir noktaya gidiyor ki müttefik, stratejik ortak olarak...

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, NATO tatbikatında yaşanan skandala değinerek, “Dünya öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, uluslararası ilişkiler öyle bir noktaya gidiyor ki müttefik, stratejik ortak olarak bilinen ülkeler artık bölgemizde bizim rakibimiz. Artık o ülkelerin her dediğini yerine getiren bir Türkiye yok” dedi.

AK Parti Eskipazar ilçe kongresine katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada düz bir yolda ilerlemediklerini, virajlar, yokuşlar ve engebeler olduğunu ancak ülkeye hizmetleri yaparken, bir taraftan da şeytan taşladıklarını söyledi.

“Asker yukarıdan talimat almadan bir şey yapmaz, yapamaz”

Norveç’te NATO tatbikatında yaşanan "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına değinen Şahin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ismi ’düşman taraf’ olarak gösteriliyor. 65 yıldır Türkiye NATO’nun üyesidir. ABD’den sonra en en güçlü orduya sahip ikinci ülke Türkiye’dir. Orada aslında Atatürk ve Erdoğan nezdinde Türkiye hedef gösteriliyor. Şimdi özür üstüne özür dilendiğini ve bu skandalı oradaki bir takım memurlar yapmış bunu. İnandık mı?. NATO bir askeri kuruluştur. NATO Genel Sekreteri sivil olabilir ama diğer birimler askerdir. Asker yukarıdan talimat almadan bir şey yapmaz, yapamaz. ’Bunları yapan iki kişiymiş biz onları attık.’ İnandık mı” dedi.

Cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO’daki skandal için "bazı hataları aptallar değil ancak alçaklar yapar" yazısını da okuyan Şahin, "Küpün içerisinde ne varsa dışarı da o sızar. Türkiye, bazı NATO ve bazı Batı ülkeleri nezdinde söz dinlemeyen bir ülke olarak anlaşılıyor, böyle yorumlanıyor. Çünkü onlar her şeye ’evet’ diyen Türkiye’ye alıştılar. Ama şimdi Türkiye’de, Türkiye’nin menfaatleri gerektiğinde ’hayır’ diyebilen, masaya yumruğunu vurabilen bir iktidar var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var. Alışmışlar her şeye evet efendim, emriniz olur diyen bir Türkiye’den şimdi hayır, o bizim milli menfaatlerimize uygun değil diyen bir Türkiye var" diye konuştu.

“Stratejik ortak olarak bilinen ülkeler artık bölgemizde bizim rakibimiz”

Türkiye ile müttefik görünen bir takım ülkelerin terör örgütlerine destek verdiğinin de altını çizen Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



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“Paramızla bize silah vermiyor ama Türkiye’yi bölmek için terör örgütüne silah veriyor. Bu ülke güya müttefikimiz, güya stratejik ortağımızmış. Dünya öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, uluslararası ilişkiler öyle bir noktaya gidiyor ki müttefik, stratejik ortak olarak bilinen ülkeler artık bölgemizde bizim rakibimiz. Artık o ülkelerin her dediğini yerine getiren bir Türkiye yok. Menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapan bir Türkiye var. Türkiye’yi sınırımızda bir Kürt koridoru kurmak suretiyle bölmek isteyenlerin karşısına kaya gibi dikilen bir Türkiye var, silahlı kuvvetlerimiz var. Şehit oluyor, gazi oluyor ama diyor ki bütün dünyaya, ’bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bir tek çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz.’ Şu anda dostunu da düşmanını da bilen bir Türkiye var. Bu daha da netleşecek. Dostumuz kim düşmanımız kim buna göre harekat eden ve edecek olan bir Türkiye var.”