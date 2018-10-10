TBMM Genel Kurulu’nda komisyon üyesi olmayan görevli krizi yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye Kalkınma Bankası Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Kalkınma Bankası Kanun Teklifi’ni görüştüklerini hatırlatarak, "İçtüzüğün hükümleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girecek olan meslek, nitelik, vasıfları açık olarak yazılı. Burada ancak Kalkınma Bankası’nın yetkilileri veya Maliye Bakanlığı veya Hazine’den üst düzeyde yetkililerin oturması gerekirken, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda giren bürokratların arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Başkanlığı’nın Türkiye Kalkınma Bankası kanunu ile ne alakası var" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök ise hassasiyet nedeniyle Bütçe Başkan Yardımcısını dışarı çıkarttığını söyleyerek, "Bu tip uygulamalarda neler olup olmadığını geçmişe doğru da inceliyorum. Bunu hep birlikte yapacağız. Şu anda katılan arkadaşlarımızın tümü yasal olarak katılması mümkün olan arkadaşlarımız" dedi.

Gök, komisyona ayrılan sıra ile komisyon üye sayısının farklı olduğunu ve bunun şık olmadığını belirterek, "Bunlar Meclisimizin itibarına da yakışmıyor. Komisyon sıralarının komisyon üye sayıları kadar arttırılması zaruret. Bu konuda Meclis Başkanımızla görüşerek bu konunun ivedi şekilde çözülmesi konusunda biz de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise mevcut durumun engel teşkil etmediğini kaydetti.