POLİTİKA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 00:06

TBMM İç tüzük teklifi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzük teklifi Genel Kurulda kabul edildi.

TBMM İç tüzük teklifi kabul edildi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzük teklifi Genel Kurulda kabul edildi.

İç tüzük teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içerler.

Danışma Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi grup başkanları başkanvekillerinden kurulur.

Komisyona sevk edilen evrak mesai saatleri, Genel Kurul saatlerinde komisyon üyelerine dağıtılabilir.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, üst düzey temsilciler kapalı oturumlarda bulunabilirler.

Komisyon toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlara, Bakan yardımcılarına ve üst kademe kamu yöneticilerine açıktır.

Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde gündem dışı beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verebilir.

Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bir Bakan yapar.

Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan kanun teklifleri hükümsüz sayılır.

Genel veya özel af üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu kararı ile mümkündür.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlar, eski Başbakanlar ve eski Bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilir.

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu değiştiriliyor.
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