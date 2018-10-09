TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi.
IHAAW235510-SIY/09-10-2018 - TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. 09.10.2018 23:55:10 TSI NNNN
IHAAW235510-SIY/09-10-2018 - TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. 09.10.2018 23:55:10 TSI NNNN
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