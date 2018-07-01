TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde hafta sonunda da devam ediyor. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik ve Yavuz Subaşı kayıtlarını yaptırdı. Ahmet Özyürek’in rozetini oğlu Kaan Özyürek taktı. Özyürek, ülkesine, milletine ve sevdalısı olduğu Sivas’a hizmet edeceğini söyleyerek, "Beni buraya seçtiren Sivas’ın yiğit insanlarıdır. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

İlk icraatının ne olacağı sorusu üzerine Özyürek, Sivas’ın en büyük sorununun istihdam olduğunu belirterek, "Sivas çok ciddi anlamda göç veriyor. Bu göçü önleyebilmek için de sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında Sivas’ı geliştirmemiz lazım. Artık Sivas’a sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ise kaydını ailesi ile birlikte gelerek yaptırdı. Aydemir’in rozetini babası Ahmet Aydemir taktı. Rozet takılırken Aydemir’in yeğenleri Tanem ve Talha Çetinel Rabia işareti yaptılar. Aydemir, bu seçimin Türkiye seçimlerinde en önemli seçimi olduğunu belirterek, Balıkesir’de seçimin zorlu bir süreçte geçtiğini ifade etti. Aydemir, yaklaşık 25 bin kişiye seçimin önemini anlattığını aktararak, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’a layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız ama her şeyden önce doğduğum, büyüdüğüm Balıkesir şehrine layık olmak, onların teveccühlerine layık olmak, güvenlerini, yüzlerini kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Babası, kız kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte geldiğini söyleyen Aydemir, "Çok mutluyum. Çok duygusal bir durum. Beşinci sıradaydım. Balıkesir’de uzun süreden sonra beş milletvekili çıkardı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Bugüne kadar Balıkesir’de AK Parti’nin almadığı bir sonucu elde ettiklerini ifade eden Aydemir, milletvekili olmanın çok büyük bur gurur olduğunu tekrarladı.

Aydemir’in babası Ahmet Aydemir ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine telefon ederek “Mutlu’yu gönderecek misin?” diye sorduğunu ve kendisinin de ’Yüzde 100’ cevabını verdiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise, Meclise ailesi ve akrabaları ile birlikte geldi. Çelik, kimyasal hadım konusundaki soruya, "Bu konuda toplumsal duyarlılık çok üst seviyede. Bu konuda çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar hadiselerinde diğerlerinden farklı bir yol izlenmesi kanaatindeyim" yanıtını verdi.

İdam talebi soruna ise Çelik, "Geçmişteki acıları unutmadan, yaşı büyütülüp idam edilen çocukları unutmadan, idam edilse az bile diyeceğimiz suç ve cezalar var. Bunlar arasında denge kurmak, tercih yapmak bizlere düşüyor" cevabını verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, Meclisin üzerine düşen görevi yapacağını söyledi. Subaşı, kimyasal hadım konusundaki soruya, “Öncelikli olarak cezaların caydırıcı ve ağır olması lazım. Gerekirse idam cezası ile alakalı ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin Kasım ayına alınmasına dair soruya ise Subaşı, "Anayasa değişikliğini gerektirir. Parlamentoda o yönde kanaat olursa olabilir. Hiç kimsenin aklında yokken seçim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın enerjisiyle beraber enerjimiz var, hazırız" yanıtını verdi.