TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda İYİ Partili Nuri Okutan’ın konuşmasından önce ayrılması İYİ Parti tarafından ‘nezaketsizlik’ olarak yorumlanan Başbakan Yıldırım, “Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezak

IHAAW200725-SIY/23-04-2018 - TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda İYİ Partili Nuri Okutan’ın konuşmasından önce ayrılması İYİ Parti tarafından ‘nezaketsizlik’ olarak yorumlanan Başbakan Yıldırım, “Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar” dedi. 23.04.2018 20:07:25 TSI NNNN

IHAAW200725-SIY/23-04-2018 - TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda İYİ Partili Nuri Okutan’ın konuşmasından önce ayrılması İYİ Parti tarafından ‘nezaketsizlik’ olarak yorumlanan Başbakan Yıldırım, “Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar” dedi. 23.04.2018 20:07:25 TSI NNNN

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