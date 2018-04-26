POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 20:33

Terörizmle Mücadele Zirvesi’nde ortak bildiri yayınlandı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi’ne katılan ülkeler tarafından terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen 10 maddelik bir ortak bildiri yayınlandı.

Terörizmle Mücadele Zirvesi'nde ortak bildiri yayınlandı
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi’ne katılan ülkeler tarafından terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen 10 maddelik bir ortak bildiri yayınlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi’nde "Tüm Terör Kurbanlarının Anısına" başlığıyla ortak bildiri yayınlandı. 10 maddelik bildiride uluslararası ve bölgesel örgütler ve ajansların varlığında, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyesi ülkeler, G20 ülkeleri, DEAŞ’a karşı küresel Koalisyon ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşların, terörizmin finansmanının engellenmesi için yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacıyla bir araya geldiği belirtildi.

Terörle ve terörizmin finansmanına yönelik mücadelede entegre olmuş bir yaklaşımın çok önemli olduğunun vurgulandığı bildiride, terörist gruplarla ve bireylerle mücadele ulusal ve kolektif katılımı artırmanın hedeflendiği ifade edildi. Bildiride terör gruplarının mali finansmanlarının kurutulması için anonim olarak para transferinin önlenmesi, terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin altı çizildi.

Zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı.
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