Terörle mücadele kanun teklifinin 22 maddesi kabul edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 22 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 22 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor. 22 maddenin kabul edildiği Genel Kurulda görüşmeler 23. madde üzerinde devam ediyor. Teklife göre valiler, kamu düzeni ve güvenliği amacıyla bir şüphelinin şehre girmesini 15 günü geçmemek üzere kısıtlayabilecek. Askeri birlik komutanı veya askeri kurum amiri ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin araçları, üstleri, özel kağıtları, özel eşyası aranabilecek.

Sıkıyönetim kanunu yürürlükten kaldırılacak

Birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurların askeri yükümlülüğünü yerine getiren er ve erbaşların üzerleri, özel kağıtları ve özel eşyası aranabilecek. Açık yerlerde toplantı ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise 24’e kadar yapılabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın taraf olduğu hukuk uyuşmazlıklarında dava şartı öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati, toplu işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek.

Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilecek. Birinci fıkradan belirtilen sebeplerin ortadan kalkması durumunda mülkiyeti kamuya geçirilen silahlar sahibine iade edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbeleri mahkeme kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınacak.

Yeni madde ihdas edildi. Maddeye göre, Anayasa Mahkemesi’nin başvuru yollarının tüketilmemesinde dolayı verdiği kabul edilmezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak başvuru tazminat talebi hakkında karar vermek amacıyla kurulan komisyon tarafından incelenecek. Komisyon 16 ay içinde karar vermek zorunda.

Kamu görevlileri meslekten ihraç edilip, başvurularının kabulü halinde kadro veya pozisyonun bulunduğu kuruma dönebilecek.

Teklifte ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Madde görüşmeleri bittikten sonra kanun teklifinin tümü oylanacak. Kanun teklifi, kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamasından sonra yürürlüğe girecek.