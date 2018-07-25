Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Yasası, TBMM’de kabul edildi.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Yasası, TBMM’de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Yasası kabul edildi. Dün madde görüşmeleri tamamlanan yasanın bugün de oylaması yapıldı. Oylamaya 380 milletvekili katıldı. Oylama sonucunda 284 kabul, 9 ret ve bir çekimser oy kullanıldı.