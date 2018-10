Theresa May Brexit’te ısrarlı

İngiltere Başkanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşmasında ısrarlı olduğunu belirtti.İngiltere Başkanı Theresa May, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 28 Avrupa ülkesi liderinin...

İngiltere Başkanı Theresa May, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 28 Avrupa ülkesi liderinin katılımıyla gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşmasının gündem olduğu toplantı öncesi May ‘Brexit’ konusundaki kararında ısrarlı olduğunu belirtti. May, Brexit anlaşması hala mümkün ve önümüzdeki günlerde nihai kararın verileceğini vurgulayarak, “Söylediğim gibi bu anlaşma (Brexit) sadece Birleşik Krallık’ın değil dahası Avrupa Birliği’nin çıkarı içindir” ifadelerini kullandı.