Theresa May-Merkel gündemi Brexit

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Brexit konusunu görüşmek için bir araya gelecek.İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Brexit müzakerelerinin ilerleyişini görüşmek için...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Brexit konusunu görüşmek için bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Brexit müzakerelerinin ilerleyişini görüşmek için Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelecek. May’in, Merkel ile görüşüp kendi Brexit planını AB liderleri tarafından reddedilmeden kurtarmaya çalışacağı ifade ediliyor.