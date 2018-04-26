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26 Nisan 2018 Perşembe 16:58

TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler istifa etti

TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Gürler, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler istifa etti
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TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Gürler, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Abdullah Güler 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sivas’ta tamamladı 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1994 yılında bu fakülteden mezun oldu. Uzun yıllar Beyoğlu bölgesinde serbest avukatlık yapan Güler, 2001 yılında AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte İstanbul İl Başkanlığında il yönetim kurulu üyeliği, il sekreterliği ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde İstanbul 2. Bölge temayül yoklamasında ilk sırada yer aldı.

Seçim mevzuatı konusunda geniş bilgi birikimine sahip olan Güler, halen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkan Vekili, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili ve Sivas Platformu üyesidir.
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