POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:08

Trump: “ABD’nin onayı olmadan Güney Kore, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları kaldıramaz”

Donald Trump, ABD’nin onayı olmadan Güney Kore’nin Kuzey’e uygulanan yaptırımları kaldırmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Trump: 'ABD'nin onayı olmadan Güney Kore, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları kaldıramaz”
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Donald Trump, ABD’nin onayı olmadan Güney Kore’nin Kuzey’e uygulanan yaptırımları kaldırmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore’nin 2010 yılında Güney Kore’nin bir savaş gemisini batırmasının ardından tek tarafı olarak uygulamaya koyduğu kaldırmayı gözden geçirdiklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onlar bizim onayımız olmadan bunu yapamazlar. Bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapamazlar“ dedi.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kore yarımadasına kalıcı barış getirmek için Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Güney Kore, Kuzey Kore’nin isteğine uygun olarak yaptırımların azaltılmasıyla 1950 ile 1953 arasında iki Kore arasındaki savaşın ABD ile birlikte resmen sona erdirme deklarasyonu yapmasını umuyor.

ABD Dışişleri Sözcüsü, ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye birlikte cevap vermeye söz verdiklerini söyledi. Sözcü, Trump’ın yaptırımların ancak Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasından sonra kaldırılabileceğini söylediğini aktardı.
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