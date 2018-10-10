Trump ile Kim Jong Un, ara seçimlerden sonra görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapılacak 2. zirvenin, 6 Kasım’da gerçekleştirilecek ABD ara seçimlerinden sonra yapılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapılacak 2. zirvenin, 6 Kasım’da gerçekleştirilecek ABD ara seçimlerinden sonra yapılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları kapsamında Iowa eyaletine hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı 2. zirvenin, 6 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimlerinden sonra gerçekleştirileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, 2. zirvenin Singapur’da gerçekleşmeyeceğini kaydederek, "3 veya 4 farklı konum üzerinde tartışıyoruz" diye konuştu.